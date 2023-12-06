Песков объяснил, почему самолет Путина сопровождали истребители

«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия - это безопасные страны, то окружение, регион смежный, полон опасностей и непредсказуемостей. Поэтому принимались все меры для обеспечения безопасности главы РФ», — подчеркнул Песков.