Песков объяснил, почему самолет Путина сопровождали истребители
Истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента России Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Видео с его интервью опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
По его данным, самолеты несли штатное вооружение различного класса.
«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия - это безопасные страны, то окружение, регион смежный, полон опасностей и непредсказуемостей. Поэтому принимались все меры для обеспечения безопасности главы РФ», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь пояснил, что от руководства государств, над территорией которых осуществлялся пролет, были получены специальные пролетные разрешения для авиационного сопровождения президентского самолета.