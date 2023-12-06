Пасечник отреагировал на гибель депутата ЛНР Олега Попова

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что убитый в Луганске депутат Народного совета ЛНР третьего созыва Олег Попов являлся желанной целью для силовых структур Украины. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Пасечника, в данный момент обстоятельства убийства устанавливают следователи, в СК России по ЛНР возбудили уголовное дело. Он также добавил, что предварительная версия — террористический акт со стороны спецслужб Украины.

«С первых дней существования Луганской Народной Республики Олег Попов встал на ее защиту, сражался в рядах народного ополчения. Он был желанной мишенью для украинских силовиков. Первое покушение Олег Николаевич пережил 20 сентября 2022 года. Тогда заказчиком выступила СБУ, но попытка не удалась: исполнитель был задержан в ходе операции наших спецслужб», — рассказал он.

Пасечник также добавил, что Попов внёс большой вклад в разработку законодательной базы ЛНР. Кроме того, он выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.