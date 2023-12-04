Путин допустил амнистию некоторых категорий женщин

Во время встречи Путина с президентским Советом по правам человека, к главе государства обратилась член СПЧ Ева Меркачева. Она попросила президента рассмотреть возможность помилования женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственыне преступления, если у них есть несовершеннолетние дети, либо если по их делам нет потерпевших.