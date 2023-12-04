Путин допустил амнистию некоторых категорий женщин

Путин признал необходимость амнистии для некоторых категорий женщин
Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью амнистии для некоторых категорий женщин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время встречи Путина с президентским Советом по правам человека, к главе государства обратилась член СПЧ Ева Меркачева. Она попросила президента рассмотреть возможность помилования женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственыне преступления, если у них есть несовершеннолетние дети, либо если по их делам нет потерпевших.
«Что касается женщин в местах лишения свободы: примеры, которые вы привели, они убедительные. И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — ответил президент.
Ранее Путин одобрил участие СПЧ в подготовке нового единого учебника по обществознанию.