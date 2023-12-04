Путин одобрил участие СПЧ в подготовке нового единого учебника по обществознанию

Члены Совета по правам человека должны принимать участие в подготовке нового единого учебника по обществознанию, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ в режиме видеоконференции.

«Считаю, что ваш опыт в области защиты прав человека здесь, безусловно, востребован», – подчеркнул глава государства.

Защита социальных прав граждан является одним из ключевых направлений работы СПЧ, отметил Путин. По его словам, в текущем году общественники уделяли особое внимание условиям труда педагогических работников. В частности, уровню их зарплаты, вопросам повышения престижа учителя, и материально-технической оснащенности образовательных организаций. «Думаю, нашему совету нужно и дальше вести эту тему», – заметил глава РФ.

Также Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие и умение находить компромиссы.

«Рад всех вас приветствовать на встрече, которая традиционно проходит в преддверии Дня прав человека. Эта дата, безусловно, значима для каждого из вас и для нашего Совета в целом, да я думаю, что и для общества», – отметил президент.

Он напомнил, что правозащитники не только предметно занимаются «анализом правоприменительной практики, законотворческими и другими вопросами, что называется, общего системного характера», но и отдают много сил и времени на то, чтобы помогать людям в конкретных жизненных ситуациях.