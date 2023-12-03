Пушков отреагировал на слова Столтенберга по Украине
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего «готовиться к плохим новостям с Украины».
Сенатор отметил, что еще полгода назад из Столтенберга было невозможно выдавить признание, что Киев проигрывает в конфликте. Теперь генсек НАТО бодрится и призывает «помогать Украине как в хорошие, так и в тяжелые времена».
«Это выглядит констатацией того, что тяжелые времена уже наступили — и вряд ли отступят. Украина, а вместе с ней и Запад вступают в период арьергардных боев», — написал Пушков в Telegram-канале.
По его словам, изменилась психология украинского конфликта и «этого следовало ожидать».
«Контрнаступление Киева захлебнулось. Западные санкции не сработали, Глобальный Юг не сдвинулся. Кризис на Ближнем Востоке дополнительно спутал карты», — отметил сенатор.
Он усомнился в том, что США способны действовать одновременно на двух направлениях — украинском и ближневосточном, как заявил недавно глава Пентагона Ллойд Остин.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью немецкому телеканалу ARD и призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.