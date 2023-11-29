Путин заявил, что немцы помогают ВСУ из-за отсутствия суверенитета

«Ну да, Польша взяла и закрыла газопровод Ямал-Европа, который шел и, собственно, идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, и на пенсии, и на социальные выплаты, и на зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета», — заявил он.