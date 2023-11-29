Путин заявил, что немцы помогают ВСУ из-за отсутствия суверенитета
Президент России Владимир Путин заявил, что граждане Германии поддерживают военную помощь Украине из-за «отсутствия суверенитета». Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление президент сделал во время встречи с представителями Конгресса молодых учёных. По его словам, простые немцы «глотают» закрытие газопровода Ямал-Европа и финансовую помощь Украине от властей Германии.
«Ну да, Польша взяла и закрыла газопровод Ямал-Европа, который шел и, собственно, идет в Германию. Украина взяла и закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли. Из Европы — из той же Германии — деньги получают в том числе на вооружение, и на пенсии, и на социальные выплаты, и на зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета», — заявил он.
Путин также добавил, что страны Запада решают проблему конкурентоспособности с помощью административных манипуляций и трансграничного налога. При этом они сами, по словам российского президента, ограничивают сотрудничество с Россией, которое могло бы стать способом получения дешевых энергоносителей.
«А у некоторых руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Ну, они известны, над ними весь мир посмеивается. Я сейчас не буду называть фамилии. Но реально — посмеивается весь мир», — добавил президент.
Ранее Путин заявил, что Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» стран Запада.