"Наши так называемые, - во всяком случае мы их так называли, - партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро", - указал глава государства.