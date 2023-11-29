Кадыров заявил, что СВО закончится в следующем году

«Пусть не гигантскими, но уверенными шагами наши силы продвигаются. И говорить о переговорах нет никакого смысла, потому что Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении. Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и наконец освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом», — написал он.