Кадыров заявил, что СВО закончится в следующем году
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО закончится в 2024 году. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По мнению Кадырова, в следующем году Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Он также добавил, что российским военным «ещё предстоит освободить несколько городов», после чего Киеву «будет позволено подписать капитуляцию».
«Пусть не гигантскими, но уверенными шагами наши силы продвигаются. И говорить о переговорах нет никакого смысла, потому что Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении. Нам еще предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и наконец освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом», — написал он.
Ранее в российском МИД заявили, что нельзя спрогнозировать сроки окончания СВО.