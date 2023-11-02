В МИД РФ высказались о сроках окончания СВО на Украине

В настоящий момент никто не знает дату окончания специальной военной операции на Украине, заявил ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его словам, такой информацией не располагают ни дипломаты, ни военные, ни политики.

В настоящее время точную дату окончания специальной военной операции никто назвать не сможет. Ни дипломаты, ни военные, ни политики, — отметил директор департамента МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты. При этом Песков отметил, что о конкретных сроках говорить нельзя, поскольку это «прерогатива наших военных».