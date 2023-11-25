Родственники заложников ХАМАС посетят МИД РФ

«Российский посол в Тель-Авиве встречался с родственниками пленников. В начале следующей недели их будут принимать в МИД России», — сказала Захарова.

По её словам, отечественные дипломаты с самого начала поддерживали активные контакты со сторонами конфликта — Тель-Авивом и ХАМАС — чтобы отслеживать судьбу всех заложников, включая постоянно проживающих в Израиле и сохраняющих гражданство РФ.