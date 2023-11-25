Родственники заложников ХАМАС посетят МИД РФ
В МИД России примут родственников заложников ХАМАС, сохранивших гражданство РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Российский посол в Тель-Авиве встречался с родственниками пленников. В начале следующей недели их будут принимать в МИД России», — сказала Захарова.
По её словам, отечественные дипломаты с самого начала поддерживали активные контакты со сторонами конфликта — Тель-Авивом и ХАМАС — чтобы отслеживать судьбу всех заложников, включая постоянно проживающих в Израиле и сохраняющих гражданство РФ.
Накануне ХАМАС отпустил 13 заложников, но сегодня заявил, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня.
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