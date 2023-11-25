ХАМАС заявило о нарушении Израилем пунктов соглашения о прекращении огня

Израиль неоднократно нарушил пункты соглашения о прекращении огня. Об этом заявил советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну, передает РИА Новости.

По его словам, израильтяне открыли огонь в секторе Газа, в результате чего были лишены жизни несколько человек. Также советник отметил, что Израиль не придерживается согласованных стандартов освобождения заключенных.