Франция сорвала участие России в сессии конференции ЮНЕСКО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция сорвала участие делегации РФ в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

«Вынуждены привлечь внимание к вызывающему несоблюдению Францией своих обязательств в части, касающейся выдачи виз представителям Российской Федерации, направляющимся в эту страну для участия в работе руководящих органов ЮНЕСКО. Оно приобрело системный характер», — рассказала она.

Захарова также добавила, что таким образом было сорвано участие заместителя главы делегаций, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, а также сотрудника комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, который отвечал за вопросы коммуникации и информации. Представитель МИД добавила, что Москва призывает ЮНЕСКО принять соответствующие меры и обеспечить визы для делегации из России.