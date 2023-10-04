Российской делегации не выдали визы для встречи «ядерной пятерки»

Замглавы делегации России Константин Воронцов заявил, что два представителя РФ до сих пор не получили визы для участия во встрече «ядерной пятёрки», которая пройдёт в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается мероприятий "ядерной пятерки", то я подтверждаю, что не выданы визы двум представителям, которые должны принять участие в этом мероприятии. И мы рассматриваем это как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате», — заявил он.

При этом ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что Россия планировала предложить «ядерной пятёрке» график консультаций — первая встреча должна была пройти на полях заседания первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако российским представителям выдали визы с задержкой.

«Ядерная пятёрка» — неформальное объединение стран, которые обладают ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.