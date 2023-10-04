Россия призвала ООН изучить эффективность расследования применения химоружия

Замглавы делегации России Константин Воронцов заявил, что Москва ожидает от генсека ООН Антониу Гутерриша незамедлительного изучения эффективности расследования возможных случаев применения химического и биологического оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Воронцов сделал во время заседания Первого комитета Генассамблеи ООН.

«Назрела необходимость укрепления механизма генсекретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия», — заявил он.

Воронцов также добавил, что глава российского МИД Сергей Лавров направил Гутерришу призыв провести изучение принципов и процедур механизма генсекретаря на предмет обновления.

«Целая группа стран поддержала данную идею. Ряд государств передал аналогичное обращение Антониу Гутерришу», — добавил он.