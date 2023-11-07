Политолог поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Казахстан

Данный визит Путина в Казахстан будет проходить после саммита Организации тюркских государств. Соответственно, там будет обсуждаться не только российско-казахстанская повестка дня, но и взаимоотношения России и стран тюркского мира в целом. И это очень важно, поскольку большинство тюркских государств являются государствами, более чем лояльными Российской Федерации. Кроме того, фактически они являются транзитными хабами на пути за рубеж. Это, например, Венгрия, Турция, Азербайджан, Киргизия, сам Казахстан.

Антон Бредихин Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований