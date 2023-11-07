Политолог поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Казахстан
В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, помимо вопросов двусторонней повестки, стороны обсудят взаимоотношения России с рядом стран тюркского мира. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Антон Бредихин, комментируя предстоящий визит президента РФ в Астану.
Данный визит Путина в Казахстан будет проходить после саммита Организации тюркских государств. Соответственно, там будет обсуждаться не только российско-казахстанская повестка дня, но и взаимоотношения России и стран тюркского мира в целом. И это очень важно, поскольку большинство тюркских государств являются государствами, более чем лояльными Российской Федерации. Кроме того, фактически они являются транзитными хабами на пути за рубеж. Это, например, Венгрия, Турция, Азербайджан, Киргизия, сам Казахстан.Антон БредихинПолитолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований
Вместе с тем Бредихин допустил, что на переговорах в Казахстане наряду с экономическими вопросами стороны затронут актуальные военно-политические темы.
"Речь идет о вопросе дальнейших трансформаций в рамках ОДКБ [Организации Договора о коллективной безопасности], что является вполне реалистичным, а также о прогнозе касательно возникновения новых точек столкновения в рамках гряды больших "Евразийских Балкан". В частности, может быть затронут вопрос о возможности "раскачки" со стороны США стран Центральной Азии. И в этом плане российско-казахстанская повестка должна быть сбалансированной", — сказал эксперт, выразив уверенность в том, что "по итогам данного визита Путина будут достигнуты весьма серьезные показатели".
Политолог напомнил, что предыдущие зарубежные поездки российский президент совершил в Киргизию и Китай.
"То есть наблюдается реализация новой стратегии РФ во внешней политике - это движение на Восток", — сказал специалист.
Говоря о состоянии двусторонних отношений Москвы и Астаны, Бредихин отметил, что Казахстан находится под давлением внешних факторов.
"Здесь свою роль играют и США, и Китай, и Турция. И в рамках такой многовекторной политики России нужно выстраивать с Казахстаном весьма чувствительную линию сотрудничества. Такую линию, которая бы была в крепкой увязке по основным внешним вопросам. Поэтому я уверен, что актуальные проблемы также станут предметом обсуждения", — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибудет в Казахстан 9 ноября.