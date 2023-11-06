Стала известна дата визита Путина в Казахстан
Стала известна дата визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В пресс-службе главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявили, что президент России прибудет в страну 9 ноября, передает Kazinform.
В рамках визита запланировано проведение переговоров лидеров двух государств, которые будут посвящены обсуждению актуальных вопросов казахско-российского стратегического партнерства.
Помимо этого, в режиме видеоконференции президенты стран примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится Костанае.
В субботу, 5 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на следующей неделе.
«На следующей неделе Путин собирается в Казахстан. С Токаевым он встречался совсем недавно — 7 октября, в свой День рождения, в Ново-Огарево», — сообщалось журналистами кремлевского пула.