Стала известна дата визита Путина в Казахстан

Стала известна дата визита президента России Владимира Путина в Казахстан. В пресс-службе главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева заявили, что президент России прибудет в страну 9 ноября, передает Kazinform.

В рамках визита запланировано проведение переговоров лидеров двух государств, которые будут посвящены обсуждению актуальных вопросов казахско-российского стратегического партнерства.

Помимо этого, в режиме видеоконференции президенты стран примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится Костанае.

В субботу, 5 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на следующей неделе.