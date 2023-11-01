Президент Экваториальной Гвинеи прилетит в Москву на переговоры с Путиным

В пресс-службе Кремля сообщили, что 2 ноября президент Экваториальной Гвинеи Теодор Обианг Нгема Мбасого прилетит в Москву на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе также добавили, что лидеры двух стран собираются обсудить вопросы сотрудничества и развития связей между Россией и странами Центрально-Африканского региона.

«Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами Центрально-Африканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА)», — рассказали в пресс-службе Кремля.