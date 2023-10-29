Стало известно о планах Путина на следующую неделю

В планах президента России Владимира Путина на следующую неделю стоят переговоры с зарубежными коллегами, пишет ТАСС.

Кроме того, Путин планирует встретиться с новым составом Общественной палаты. Также он проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности.

В День народного единства (4 ноября) президент возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Сегодня, 29 октября, Путин поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики. В своем обращении президент назвал Эрдогана дорогим другом и указал, что Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене.