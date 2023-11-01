Политолог высказался о целях поездки Макрона в Среднюю Азию
Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером высказался о целях поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Среднюю Азию.
Утром 1 ноября Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан. В Астане он встретится с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств планируют провести переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества. 2 ноября Макрон прибудет с визитом в Узбекистан.
Главная цель визита Макрона - это уран, плюс он хочет немножко "отомстить" России. Ведь он не просто считает, что урана нет из-за кризиса в Нигере, а полагает, что на России лежит большая вина за потерю Францией позиций в своей зоне влияния в Африке. Поэтому этот момент им тоже учитывается. Кроме того, поездка Макрона связана с открытием новых направлений для инвестиций французского бизнеса. Это делается с тем, чтобы немного потеснить Китай, что тоже важно для Франции.Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований
Представители Казахстана и Узбекистана на переговорах с Макроном будут ориентированы на развитие экономического сотрудничества, отметил эксперт.
"Они заинтересованы в том, что были инвестиции, заинтересованы, чтобы был большой и постоянный спрос на их уран. Поэтому тут они сильно возражать не будут", — сказал Марков.
Вместе с тем политолог ответил на вопрос касательно возможных попыток Макрона оказать политическое влияние на представителей Казахстана и Узбекистана в разрезе их отношений с РФ.
"Для Казахстана и Узбекистана отношения с Россией являются приоритетом, и поэтому они будут дорожить ими. Россия и Китай - их стратегические союзники. То есть здесь речь идет не только об отношениях этих стран с Россией, но и с Китаем", — сказал политолог.
Ранее поездку Макрона в Казахстан прокомментировали в Кремле.