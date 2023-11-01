Политолог высказался о целях поездки Макрона в Среднюю Азию

Главная цель визита Макрона - это уран, плюс он хочет немножко "отомстить" России. Ведь он не просто считает, что урана нет из-за кризиса в Нигере, а полагает, что на России лежит большая вина за потерю Францией позиций в своей зоне влияния в Африке. Поэтому этот момент им тоже учитывается. Кроме того, поездка Макрона связана с открытием новых направлений для инвестиций французского бизнеса. Это делается с тем, чтобы немного потеснить Китай, что тоже важно для Франции.

Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований