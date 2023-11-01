Песков о визите Макрона: Казахстан развивает отношения по своему усмотрению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан, где он встретился со своим коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. "Казахстан суверенное государство, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. Нас связывают исторические отношения, стратегическое партнерство, наши интересы объединены", - заявил Песков. Он отметил, что Россия и Казахстан развивают собственные отношения, "коими дорожат". До этого агентство Reuters сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Астане поддержал подход республики к конфликту на Украине. По информации агентства, в рамках своего визита французский лидер анонсировал подписание важных деловых соглашений с Казахстаном. Отмечается, что для Европы среднеазиатская республика уже стала альтернативным поставщиком нефти на фоне отказа от российских энергоресурсов, а также важным звеном маршрута Китай-ЕС в обход России.