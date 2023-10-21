Латвийский президент Эдгар Ринкевич должен принять во внимание размеры своего военно-морского флота, прежде чем выступать с подобными инициативами. Об этом заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, передаёт РИА Новости.

Так сенатор прокомментировал недавнее заявление Ринкевича, потребовавшего «перекрыть Балтийское море», если Запад докажет, что Россия якобы причастна к повреждению газопровода Balticconnector.

Александр Шендерюк-Жидков сказал, что ему забавно слышать, что президент страны с флотом из пяти старых минных тральщиков и десятка катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря.

Сенатор добавил, что если Рига рассчитывает на США, то американцам не стоит путать Финский залив с Персидским.

Газопровод Balticconnector связывает Эстонию и Финляндию и тянется по дну Балтийского моря. Он остановился 8 октября из-за возможной утечки.