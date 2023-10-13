"Президент [Финляндии Саули] Ниинистё - грамотный, умный человек. Он не может не понимать, что такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков", отвлечь внимание на это, вот и все", - сказал российский лидер