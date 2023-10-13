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Путин назвал "чушью собачьей" заявления о причастности России к подрыву Balticconnector

Утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией - "чушь собачья", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чушь собачья", - сказал он, отвечая на вопрос о "следе России" в этом инциденте.

История и характеристики газопровода Balticconnector

Путин считает, что заявления о якобы причастности России к ЧП на газопроводе призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против "Северных потоков".

"Президент [Финляндии Саули] Ниинистё - грамотный, умный человек. Он не может не понимать, что такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков", отвлечь внимание на это, вот и все", - сказал российский лидер