Утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией - "чушь собачья", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чушь собачья", - сказал он, отвечая на вопрос о "следе России" в этом инциденте.
Путин считает, что заявления о якобы причастности России к ЧП на газопроводе призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против "Северных потоков".
"Президент [Финляндии Саули] Ниинистё - грамотный, умный человек. Он не может не понимать, что такие заявления направлены только на одно: прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков", отвлечь внимание на это, вот и все", - сказал российский лидер