Эксперт оценил новые заявления Токаева об антироссийских санкциях
Экономист и политолог Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал новые заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об отношениях с РФ и соблюдении Астаной антироссийских санкций.
28 сентября Токаев в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России. Вместе с тем 29 сентября он отмечал, что Казахстан не является "анти-Россией" и придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой.
На самом деле искренним является первое заявление Токаева. При этом когда он говорит, что Казахстан не является "анти-Россией" и ориентируется на всестороннее сотрудничество, то это означает, что страна действительно хочет сохранить многосторонние отношения с РФ. Она заинтересована в торговом и промышленном партнерстве. И сейчас Россия - торговый партнер Казахстана номер один. Вместе с тем казахстанские экономические эксперты заклинают, чтобы это место занял Китай, а Россию можно было бы сдвинуть на второе место и заявить, что она уже не так важна. В этом Казахстан действительно заинтересован.Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
В Казахстане считают антироссийские санкции Запада законными, и это является проблемой, отметил специалист.
"С одной стороны, мы слышим комплиментарные заявления Токаева в адрес России, с другой стороны, мы слышим его заявления в адрес Германии о том, что он будет выполнять ее требования. Но в принципе западные санкции не являются международными, они не имеют статуса санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. То есть это исключительно блоковые санкции, это такая форма действий определенной коалиции, которая не может открыто объявить России войну. Поэтому прибегают к такому способу воздействия. И то, что Казахстан признает это законным, говорит о том, что в вопросе многовекторности Астана зачастую будет вести себя не в нашу пользу. То есть Казахстан будет прогибаться: отдавать там, где на него жмут, и брать там, где ему уступают", — сказал эксперт.
Колташов напомнил, что в Казахстане готовится закон о регулировании вопросов территориальной обороны.
"Понятно, что фактически это делается против России, что нужно будет оказывать сопротивление России, если дело дойдет до того, что Запад нажмет и потребует этого. Тем более если Запад будет иметь возможности выхода в Среднюю Азию. А он сейчас себе пробивает армяно-азербайджано-турецкий коридор, после создания которого сможет надавить на Казахстан по-новому", — сказал он.
По словам эксперта, сейчас Казахстан находится в выгодной для себя позиции.
"Потому что он может, с одной стороны, декларировать, что не считает законными антироссийские санкции, а, с другой стороны, что он будет их соблюдать. Однако если он будет их соблюдать, то это фактически означает присоединение к санкциям. Не полное, но частичное. Но санкции либо законны, либо нет. А если они законны, то почему они должны быть экстерриториальны? Это же фактически означает, что суверенитета у Казахстана нет. Когда Казахстан говорит Германии, что будет соблюдать санкции, это означает, что он к ним либо присоединяется, либо что Казахстан - не суверенное государство, потому что спорные политические акты другого государства являются для него являются указанием к действию... Может быть, сейчас Казахстан и не является "анти-Россией", но страна идет в этом направлении", — заявил специалист.
Ранее Токаев заявил о готовности Казахстана стать партнером Европы в области природных ресурсов.