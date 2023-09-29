Эксперт оценил новые заявления Токаева об антироссийских санкциях

"Потому что он может, с одной стороны, декларировать, что не считает законными антироссийские санкции, а, с другой стороны, что он будет их соблюдать. Однако если он будет их соблюдать, то это фактически означает присоединение к санкциям. Не полное, но частичное. Но санкции либо законны, либо нет. А если они законны, то почему они должны быть экстерриториальны? Это же фактически означает, что суверенитета у Казахстана нет. Когда Казахстан говорит Германии, что будет соблюдать санкции, это означает, что он к ним либо присоединяется, либо что Казахстан - не суверенное государство, потому что спорные политические акты другого государства являются для него являются указанием к действию... Может быть, сейчас Казахстан и не является "анти-Россией", но страна идет в этом направлении", — заявил специалист.