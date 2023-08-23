Политолог оценил перспективы расширения БРИКС
Политолог Игорь Пшеничников в разговоре с Рамблером высказался о перспективах расширения союза БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика), а также назвал плюсы от появления в организации новых стран-участниц.
Специалист выразил уверенность, что межгосударственное объединение в обозримой перспективе пополнится новыми членами. Вместе с тем он подчеркнул, что расширению БРИКС активно пытаются воспрепятствовать на Западе.
Наши бывшие партнеры - а сегодня враги - еще задолго до саммита в ЮАР начали муссировать тезис о том, что некоторые страны, входящие в нынешний состав БРИКС, выступают против его расширения. В частности, называлась Индия, которая якобы опасается использования БРИКС Китаем в качестве инструмента для расширения своего влияния в Азии. Но основной упор делали на Бразилию, которая якобы выступает резко против расширения организации, поскольку ищет свое лидерство в Латинской Америке и во всем мире (что правда), а в объединение хотят вступить многие страны региона - и Аргентина, и Куба, и Венесуэла, и Мексика... О нежелании Бразилии расширять БРИКС писала ведущая бразильская газета "Фолья де Сан-Паулу", которая до недавнего времени пользовалась репутацией серьезного издания. Но какой бы серьезной для Латинской Америки ни была бы эта газета, нам понятно, что на нее прямое влияние имеют американцы. И совершенно ясно, что соответствующая статья была инспирирована Соединенными Штатами. Но тут важно отметить, что обозначенные в материале тезисы опроверг лично президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Кроме того, он выступал за принятие в БРИКС новых членов, в частности Венесуэлы. А, учитывая его дружбу с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, да Силва также не против присоединения этой страны к БРИКС.Игорь ПшеничниковПолитолог, обозреватель телеканала «Царьград»
Эксперт также обратил внимание на недавний визит ближайшего советника бразильского президента Селсу Аморима в Гавану, где политик встречался с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.
"После переговоров они оба улетели в ЮАР - как раз на встречу БРИКС... И тут становится понятно, что все тезисы о том, что на пути расширения БРИКС есть серьезные препятствия, являются дезинформацией", — заявил Пшеничников.
Он подчеркнул, что если БРИКС стала бы закрытой структурой, к которой не смогли бы присоединиться новые члены, то "обнулилась бы сама идея создания новой платформы международных финансово-экономических отношений".
"А ведь ради этого БРИКС и создавался. И если представить, что в него не будут принимать новых членов, то интерес к организации сразу же иссякнет. Очередь из более чем 20 стран, которая выстроилась для вступления в БРИКС, тут же рассосется. С какой стати им смотреть на БРИКС как на новую структуру международной финансово-экономической системы, если организация не хочет принимать другие страны? Поэтому тезис о нерасширении БРИКС противоречит изначальной идее его создания", — отметил политолог.
В ближайшей перспективе можно ожидать принятия в БРИКС трех-пяти новых членов, отметил собеседник.
"Соответствующее решение будет принято уже на саммите организации в России, который пройдет в следующем году", — заявил аналитик.
Говоря о плюсах для России от расширения БРИКС, Пшеничников подчеркнул, что Москва рассматривает союз как платформу для создания новой международной системы финансово-экономических отношений.
"Она создается в противовес той системе, которая действует в настоящее время и контролируется Соединенными Штатами... Президент РФ Владимир Путин вчера говорил о дедолларизации финансово-экономических отношений в рамках БРИКС. И в прошлом году только около трети всех финансово-экономических операций в рамках БРИКС были осуществлены в долларах, а все остальное - в национальных валютах. То есть все идет к тому, что доллар оттуда постепенно будет вытесняться. К этому мы и стремимся, поскольку не хотим, чтобы в руках США находился такой инструмент, как доллар, которым они "рулят" всем миром", — заключил он.
Ранее премьер-министр Индии Норендра Моди заявил, что Нью-Дели полностью поддерживает расширение БРИКС.