Политолог оценил перспективы расширения БРИКС

Наши бывшие партнеры - а сегодня враги - еще задолго до саммита в ЮАР начали муссировать тезис о том, что некоторые страны, входящие в нынешний состав БРИКС, выступают против его расширения. В частности, называлась Индия, которая якобы опасается использования БРИКС Китаем в качестве инструмента для расширения своего влияния в Азии. Но основной упор делали на Бразилию, которая якобы выступает резко против расширения организации, поскольку ищет свое лидерство в Латинской Америке и во всем мире (что правда), а в объединение хотят вступить многие страны региона - и Аргентина, и Куба, и Венесуэла, и Мексика... О нежелании Бразилии расширять БРИКС писала ведущая бразильская газета "Фолья де Сан-Паулу", которая до недавнего времени пользовалась репутацией серьезного издания. Но какой бы серьезной для Латинской Америки ни была бы эта газета, нам понятно, что на нее прямое влияние имеют американцы. И совершенно ясно, что соответствующая статья была инспирирована Соединенными Штатами. Но тут важно отметить, что обозначенные в материале тезисы опроверг лично президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Кроме того, он выступал за принятие в БРИКС новых членов, в частности Венесуэлы. А, учитывая его дружбу с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, да Силва также не против присоединения этой страны к БРИКС.

Игорь Пшеничников Политолог, обозреватель телеканала «Царьград»