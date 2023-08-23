Премьер Индии на саммите в Йоханнесбурге заявил о поддержке расширения БРИКС

Индия полностью поддерживает расширение БРИКС, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита лидеров БРИКС в Йоханнесбурге.

Он напомнил, что во время председательства Индии БРИКС была определена как группа, "вырабатывающая гибкие, инклюзивные и коллективные решения".

Теперь, семь лет спустя, подчеркнул Моди, "БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономики, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее". Он также отметил, что все партнеры Индии по БРИКС "продолжат активно способствовать приданию этому новому определению смысла".