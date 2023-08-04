Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на странности в заявлениях Варшавы по ситуации на польско-белорусской границе. Он отметил, что Польша склонна к нагнетанию напряженности.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявление польских властей о ситуации на польско-белорусской границе, куда, по их утверждению, выдвинулись части группы "Вагнер", а также о нарушении белорусскими летчиками воздушного пространства.

"Там много странностей, - заявил он, - в целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Эта линия не является новой и за последние годы лишь прогрессирует".

Он напомнил, что бойцы группы "Вагнер" находятся на территории Беларуси, согласно договоренностям. И подчеркнул, что Беларусь - суверенное государство, и около границы находятся бойцы или нет - это дело республики.

"Что касается белорусских вертолетов, то если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что на радарах факт нарушения не был зафиксирован", - отметил Песков.

Два вертолета, которые, по утверждению польской стороны, 1 августа нарушили воздушную границу Польши, принадлежат охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое предположение озвучил в эфире радио RMF FM бывший глава польского правительства (1996-1997), депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич.

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"Эти вертолеты опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко", - приводит радиостанция слова политика.

По его словам, "Лукашенко в это время приехал в свою резиденцию на территории Беловежской пущи", которая находится в 7 км от польско-белорусской границы.

"Я не исключаю, что это [пересечение границы] было сознательным действием, но не отвергаю также возможности того, что это было случайностью", - добавил Чимошевич.

1 августа польское правительство заявило, что два белорусских военных вертолета нарушили воздушную границу Польши в районе Беловежи. Министр обороны республики Мариуш Блащак в тот же день распорядился увеличить численность военнослужащих на границе с Белоруссией и усилить ее охрану боевыми вертолетами.

Заместитель начальника генштаба польской армии генерал Марек Соколовский заявил о готовности экипажей польских военных вертолётов при возникновении опасных ситуаций применить оружие на границе с Белоруссией.

Об этом он сказал в ходе совещания с министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

По его словам, боевые вертолёты передислоцировали в район границы Польши и Белоруссии 2 августа.

Пресс-служба правительства Польши

«На случай возникновения опасных событий на границе, вертолёты вооружены, готовы к бою», — цитирует его заявление в эфире польского телевидения РИА Новости.

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».

После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.

Варшава передала Минску данные об инциденте с нарушением границы вертолетами Белоруссии. Об этом говорится в заявлении польского МИД.

«4 августа посольство республики Польша в Минске предоставило Министерству иностранных дел Республики Беларусь подробную информацию, убедительно подтверждающую факт нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства Польши двумя белорусскими военными вертолетами», — сообщили в ведомстве.

В заявлении сказано, что предоставленные Минску сведения противоречат позиции, которую выразили ранее МИД и Минобороны Белоруссии. Варшава призвала Минск пересмотреть свою позицию и «прекратить все провокации» вдоль границы двух стран.

Ранее в белорусском МИД опровергли обвинения в нарушении границы Польши вертолетами охраны главы республики Александра Лукашенко.

«Никакого захода на польскую территорию не было, просто не было такого факта», — заверил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

О нарушении воздушного пространства белорусскими вертолетами в Польше сообщили 1 августа. Минобороны страны утверждало, что Минск таким образом совершил провокацию против «восточного фланга НАТО».

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут устраивать провокации, переодеваясь в нелегальных мигрантов. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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«Мы должны ожидать от них провокации. Вагнеровцы могут переодеваться нелегальными иммигрантами», — сказал Моравецкий в ходе конференции, его слова передает Salon24.

По его словам, такие действия направлены на то, чтобы дестабилизировать и посеять хаос, а также показать слабость восточного фланга НАТО всем партнерам.

Ранее Моравецкий заявлял, что более сотни бойцов из ЧВК «Вагнер» переместились в сторону польско-литовской границы из Беларуси. Он посчитал, что такой шаг приведет к дальнейшему нападению на польскую территорию.

Пентагон не видит рисков трансграничных операций ЧВК “Вагнер” против Польши, следовательно, основания для корректировки развертывания собственных сил в регионе отсутствуют. Но США в тесном контакте с польскими военными, заявил в ходе брифинга представитель министерства обороны США Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

“Я в курсе риторики, которую мы видели от “Вагнера” и Белоруссии касательно границы. На данный момент со стороны США нет планов, о которых я бы знал, корректировать нашу нынешнюю расстановку сил”, – говорит Райдер.

По его словам, все страны-члены Североатлантического альянса привержены безопасности НАТО, поэтому на этом фронте Америка тесно контактирует с польскими союзниками.

При этом Райдер подчеркнул, что на данный момент в США не видят повышенных рисков. Непосредственных угроз, касающихся операций по пересечению границ, нет.

Но все, что касается группы “Вагнер”, по словам Райдера, находится под пристальным отслеживаем ситуации.

Ранее председатель правящей польской партии “Право и справедливость” Ярослав Качиньский сообщал, что Польша “очень серьезно” усиливает границу с Белоруссией. Причина: там находятся бойцы группы “Вагнера”.

Политолог Георгий Бовт не исключил полного закрытия границ между Польшей, Литвой и Латвией с одной стороны и Белоруссией с другой. Своим мнением по этому вопросу он поделился в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна может закрыть границу в Белоруссией из-за нахождения там бойцов ЧВК "Вагнер". Сделать то же самое он предложил своим коллегам из Польши и Латвии.

"Остается еще достаточно заметный пассажиропоток, белорусы ездят в Польшу, лица с двойным гражданством из России тоже могут ездить в Литву через Белоруссию, какие-то грузы там еще проходят. <...> Поэтому это будет достаточно болезненный удар по гражданам Белоруссии", – сказал Бовт.

Он добавил, что страны Запада в вопросе введения различных ограничений перестали видеть разницу между руководством страны и ее народом.