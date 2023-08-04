Песков прокомментировал ситуацию на польско-белорусской границе

"Действительно, бойцы этой группы находятся на территории Белоруссии в рамках имеющихся договоренностей. Близ границы - не близ границы, это территория Белоруссии, Белоруссия - суверенное государство".



"Что касается белорусских вертолетов, то, если я правильно понимаю, сами поляки подтвердили, что этот факт нарушения не был зафиксирован на радарах", - добавил он.