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МИД Норвегии прокомментировал решение РФ внести страну в перечень недружественных стран

МИД Норвегии, комментируя решение правительство России в перечень недружественных стран, заявил, нет оснований утверждать, что Осло ведет себя недружественно по отношению к России. Об этом сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт телеканалу TV 2, передает РИА Новости.

В Норвегии отреагировали на решение РФ внести страну в перечень недружественных
© РИА Новости

При этом глава ведомства отметила, что в решении РФ «нет ничего удивительного».

Витфельдт также подчеркнула, что Норвегия и Россия заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов.

По данным TV 2, МИД Норвегии еще не получал официальной информации о данном решении от российской стороны.

Кабмин расширил список недружественных стран

3 августа российское правительство включило Норвегию в перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом».

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