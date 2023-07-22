Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
«Первый направился с рабочим визитом в Россию», - пишет канал.
Пост сопровождается фотографией с летного поля. Лукашенко выходит из лимузина и направляется к правительственному самолету по красной дорожке с национальным узором.
Предстоящий визит уже подтвердила пресс-служба Кремля. Известны и темы переговоров, которые пройдут 23 июля.
«Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Польши мечтают о белорусских землях. В случае агрессии против Белоруссии Россия «ответит всеми имеющимися средствами».