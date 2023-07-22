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Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
© РИА Новости

«Первый направился с рабочим визитом в Россию», - пишет канал.

Пост сопровождается фотографией с летного поля. Лукашенко выходит из лимузина и направляется к правительственному самолету по красной дорожке с национальным узором.

Предстоящий визит уже подтвердила пресс-служба Кремля. Известны и темы переговоров, которые пройдут 23 июля.

«Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Путин планирует пообщаться с Лукашенко

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Польши мечтают о белорусских землях. В случае агрессии против Белоруссии Россия «ответит всеми имеющимися средствами».

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