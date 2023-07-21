Путин: агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать для российских властей агрессию против РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Путин сделал на встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Он допустил, что власти Польши рассчитывают «под натовским зонтиком» сформировать коалицию и прямо вмешаться в конфликт на Украине, чтобы «затем оторвать себе кусок пожирнее».
«Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», - подчеркнул Путин.
Белоруссия - часть Союзного государства, в случае нападения на страну Россия «ответит всеми имеющимися средствами», сказал президент.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие.
Также Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации теперь могут наносить удары «средствами поражения в ядерном оснащении».
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не будет колебаться с применением ядерного оружия в случае агрессии.
Он добавил, что оружие, которое разместят в Белоруссии, - это оружие сдерживания, но оно обладает значительной мощностью.