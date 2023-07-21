Президент РФ Владимир Путин заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать для российских властей агрессию против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал на встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Он допустил, что власти Польши рассчитывают «под натовским зонтиком» сформировать коалицию и прямо вмешаться в конфликт на Украине, чтобы «затем оторвать себе кусок пожирнее».

«Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях», - подчеркнул Путин.

Белоруссия - часть Союзного государства, в случае нападения на страну Россия «ответит всеми имеющимися средствами», сказал президент.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие.

Также Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации теперь могут наносить удары «средствами поражения в ядерном оснащении».

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не будет колебаться с применением ядерного оружия в случае агрессии.