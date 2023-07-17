Путин анонсировал ответ на атаку на Крымский мост
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готовит ответ за теракт на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Путин сделал в ходе совещания по ситуации на Крымском мосту. Кроме того, президент также уточнил, что Минобороны уже готовит предложения по возможному ответу.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения» , — заявил президент.
Напомним, что утром 17 июля глава республики Крым Сергей Аксенов объявил о перекрытии автомобильного движения на Крымском мосту из-за теракта в районе 145-й опоры.
Рамблер: главные новости