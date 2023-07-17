Путин анонсировал ответ на атаку на Крымский мост

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готовит ответ за теракт на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС .

Такое заявление Путин сделал в ходе совещания по ситуации на Крымском мосту. Кроме того, президент также уточнил, что Минобороны уже готовит предложения по возможному ответу.