Крымский мост: что известно о ночном инциденте

В результате чрезвычайного происшествия у 145-й опоры Крымского моста погибли два человека, движение полностью прекращено. Все, что известно о ситуации к этому часу, в материале «Рамблера».

Что произошло?

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Об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия сообщил в 4.21 утра 17 июля в своем Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», - написал он, не уточнив, что именно произошло.

При этом глава региона призвал местных жителей и туристов «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».

В свою очередь в Минтрансе России подчеркнули, что есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, однако опоры не повреждены.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что у Крымского моста в 3.00 и 3.20 произошли два взрыва. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Пострадавшие в результате ЧП

В министерстве здравоохранения Краснодарского края уточнили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка. Об этом говорится в сообщении Оперштаба региона.

«Пострадавшую готовят для транспортировки санавиацией в краевое медучреждение», - пояснили в ведомстве.

По словам губернатора Белгородской области (откуда приехала семья) Вячеслава Гладкова, 14-летняя девочка получила ранения средней степени тяжести.

«Самое тяжелое – ее родители погибли, папа и мама. Эта семья из Новооскольского округа, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь. Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования», - написал он в своем Telegram-канале.

Восстановление движения по мосту

Автомобилистов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, им доступен наземный маршрут, проходящий через новые регионы России. При этом пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 3 км, пишет ТАСС.

«Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00. Расписание поездов будет нагоняться. О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Минтрансе РФ отметили, что для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам и попросили автомобилистов «в настоящее время не планировать поездки по мосту».

«Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание», - подчеркнули в Оперштабе Краснодарского края.

Крымские власти также призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах и санаториях, пишет РИА Новости.

«Мы просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах», - сказал Волченко в видеообращении к туристам.

По его словам, в республике создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, вся необходимая помощь им будет оказана.

Массовых аннуляций туров в Крым пока нет, заявили в Российском союзе туриндустрии, пишет ТАСС. Согласно полученной агентством информации, отельеры готовы идти навстречу путешественникам и безвозмездно продлевать проживание туристам, которые вынуждены пока оставаться в Крыму.

Украинское издание «Страна» сообщило, что атака на Крымский мост является операцией Службы безопасности Украины (СБУ) и Военно-морских сил страны.

В свою очередь главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту. Представитель ГУР Андрей Юсов лишь процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией».