Крымский мост: что известно о ночном инциденте
В результате чрезвычайного происшествия у 145-й опоры Крымского моста погибли два человека, движение полностью прекращено. Все, что известно о ситуации к этому часу, в материале «Рамблера».
Что произошло?
Об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия сообщил в 4.21 утра 17 июля в своем Telegram-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.
«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы», - написал он, не уточнив, что именно произошло.
При этом глава региона призвал местных жителей и туристов «соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации».
В свою очередь в Минтрансе России подчеркнули, что есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, однако опоры не повреждены.
Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что у Крымского моста в 3.00 и 3.20 произошли два взрыва. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Пострадавшие в результате ЧП
В министерстве здравоохранения Краснодарского края уточнили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка. Об этом говорится в сообщении Оперштаба региона.
«Пострадавшую готовят для транспортировки санавиацией в краевое медучреждение», - пояснили в ведомстве.
По словам губернатора Белгородской области (откуда приехала семья) Вячеслава Гладкова, 14-летняя девочка получила ранения средней степени тяжести.
«Самое тяжелое – ее родители погибли, папа и мама. Эта семья из Новооскольского округа, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь. Хотел от всех нас выразить самые искренние слова соболезнования», - написал он в своем Telegram-канале.
Восстановление движения по мосту
Автомобилистов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, им доступен наземный маршрут, проходящий через новые регионы России. При этом пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 3 км, пишет ТАСС.
«Движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00. Расписание поездов будет нагоняться. О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В Минтрансе РФ отметили, что для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам и попросили автомобилистов «в настоящее время не планировать поездки по мосту».
«Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание», - подчеркнули в Оперштабе Краснодарского края.
Крымские власти также призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах и санаториях, пишет РИА Новости.
«Мы просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах», - сказал Волченко в видеообращении к туристам.
По его словам, в республике создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, вся необходимая помощь им будет оказана.
Массовых аннуляций туров в Крым пока нет, заявили в Российском союзе туриндустрии, пишет ТАСС. Согласно полученной агентством информации, отельеры готовы идти навстречу путешественникам и безвозмездно продлевать проживание туристам, которые вынуждены пока оставаться в Крыму.
Украинское издание «Страна» сообщило, что атака на Крымский мост является операцией Службы безопасности Украины (СБУ) и Военно-морских сил страны.
В свою очередь главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту. Представитель ГУР Андрей Юсов лишь процитировал слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который назвал мост «лишней конструкцией».
Напомним, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ назвала организатором теракта спецслужбы Украины.