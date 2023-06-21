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Российский дипломат обвинил ООН в двойных стандартах

Во время 53-й сессии Совета ООН российский дипломат Ярослав Еремин заявил, что Москва сожалеет о практике двойных стандартов со стороны правозащитных структур ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский дипломат обвинил ООН в двойных стандартах
© globallookpress.com

По его словам, двойные стандарты применяются Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), правозащитными механизмами ООН и западными странами.

«Как результат (двойных стандартов) – эскалация конфронтации в Совете, беспринципное лоббирование конъюнктурных геополитических интересов отдельных государств в ущерб профессиональной дискуссии по различным аспектам правозащитной проблематики, сведение счетов с неугодными государствами и вмешательство в их внутренние дела под прикрытием заботы о правах человека. Это дискредитирует Совет, его механизмы, Управление и сами западные государства», – заявил Еремин.

Дипломат также добавил, что одновременно с этим в странах Европы, а также в США и Канаде «открыто ведется пропаганда расистских идей и ценностей», а на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Молдавии и Польше применяются попытки расколоть общество по национальному признаку. При этом каких-то конкретных примеров Еремин не привёл.

«Считаем, что без уважения суверенитета, исторических, культурных, религиозных, национальных особенностей государств у международных правозащитных механизмов нет будущего. В СПЧ не должно быть места неоколониализму, расизму, нетерпимости, стигматизации. Недопустимы попытки отдельных стран "подмять" под себя систему международного права и использовать его универсальные правозащитные механизмы в своих корыстных целях», – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН так и не осудил Украину за подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса.

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