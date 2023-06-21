Российский дипломат обвинил ООН в двойных стандартах

Во время 53-й сессии Совета ООН российский дипломат Ярослав Еремин заявил, что Москва сожалеет о практике двойных стандартов со стороны правозащитных структур ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как результат (двойных стандартов) – эскалация конфронтации в Совете, беспринципное лоббирование конъюнктурных геополитических интересов отдельных государств в ущерб профессиональной дискуссии по различным аспектам правозащитной проблематики, сведение счетов с неугодными государствами и вмешательство в их внутренние дела под прикрытием заботы о правах человека. Это дискредитирует Совет, его механизмы, Управление и сами западные государства», – заявил Еремин.

Дипломат также добавил, что одновременно с этим в странах Европы, а также в США и Канаде «открыто ведется пропаганда расистских идей и ценностей», а на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Молдавии и Польше применяются попытки расколоть общество по национальному признаку. При этом каких-то конкретных примеров Еремин не привёл.