Захарова заявила об игнорировании ООН причастности Украины к подрыву аммиакопровода

«Ноль. Ничего… Ну, если произошел подрыв – и очевидно в зоне ответственности киевского режима, – хотя бы можно было бы на месте секретариата и его специализированных структур выразить ту самую пресловутую озабоченность. Сказать, что это плохо само по себе... Но они же делают вид, что они не в курсе, не видят, у них нет данных», – рассказала Захарова.