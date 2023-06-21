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Захарова заявила об игнорировании ООН причастности Украины к подрыву аммиакопровода

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН до сих пор не осудил действия Украины, которые привели к подрыву аммиакопровода ТольяттиОдесса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова заявила об игнорировании ООН причастности Украины к подрыву аммиакопровода
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Такое заявление Захарова сделала во время брифинга. По её словам, ООН «делает вид, что не в курсе» причастности Украины к ситуации с аммиакопроводом.

«Ноль. Ничего… Ну, если произошел подрыв – и очевидно в зоне ответственности киевского режима, – хотя бы можно было бы на месте секретариата и его специализированных структур выразить ту самую пресловутую озабоченность. Сказать, что это плохо само по себе... Но они же делают вид, что они не в курсе, не видят, у них нет данных», – рассказала Захарова.

Она также добавила, что эта позиция противоречит регулярным дискуссиям под эгидой ООН, посвященным продовольственной безопасности, при том, что аммиакопровод является «тем самым механизмом гражданской инфраструктуры». «Это та самая продовольственная безопасность, о которой мы столько слышали», – добавила Захарова.

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве аммиакопровода Тольятти – Одесса диверсионной группой ВСУ.

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