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Запуск аммиакопровода надолго отодвинут после теракта, заявили в МИД

Восстановление экспорта российского аммиака через украинские порты надолго откладывается из-за теракта ВСУ на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса». Данное преступление перечеркнуло все инициативы генсека ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве, передает РИА Новости.

Запуск аммиакопровода надолго отодвинут после теракта, заявили в МИД
© РИА Новости

Вершинин сказал, что киевский режим устроил террористический акт, взорвав аммиакопровод на контролируемой территории. И это выходит «за пределы понимания». Теракт стал воплощением «неразумной, нерациональной и преступной линии» украинской стороны.

«Этот теракт, по существу, поставил как минимум точку в возможности предсказуемого по времени возобновления экспорта аммиака из Тольятти в украинские порты, в частности, порт "Южный"», - сказал дипломат.

По его словам, пострадали страны Африки, Азии и Южной Америки, для которых поставки аммиака имеют огромное значение. Ущерб нанесен и инициативам генсека ООН по мирному урегулированию ситуации.

Вершинин призвал международное сообщество дать оценку преступлению Киева.

В понедельник вечером ВСУ подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти-Одесса». Сейчас российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.

Генеральный секретарь ООН ранее выступал с различными идеями и инициативами по поводу аммиакопровода, с работой которого Россия увязывает продление зерновой сделки.

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