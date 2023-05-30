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Киев заявил о необходимости гарантий исполнения зерновой сделки при запуске аммиакопровода

Украина хочет получить гарантии от РФ и ООН, что в случае запуска аммиакопровода Тольятти - Одесса зерновая сделка продолжит реализовываться. Об этом во вторник заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, слова которого приводит агентство Reuters.

Стали известны условия Киева по транзиту российского аммиака
© РИА Новости

"Если он [аммиак] является ключевым вопросом, тогда они, ООН, должны четко сказать, что в случае возобновления работы аммиакопровода Украина будет иметь возможность [экспортировать зерно]. А дальше наше политическое руководство будет решать, соответствует ли это нашим интересам или нет", - сказал Васьков, выступая на международной зерновой конференции в Киеве.

19 мая агентство Reuters со ссылкой на источник в киевском правительстве сообщило, что Украина готова рассмотреть возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса в случае распространения зерновой сделки на дополнительное число украинских портов и другие виды продукции.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанду оружия и исключить провокации.

Стали известны последствия продления зерновой сделки

Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Зерновая сделка неоднократно продлевалась, в последний раз - 17 мая на 60 дней.

МИД РФ ранее заявлял, что российская часть соглашения не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении "Россельхозбанка" к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса.

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