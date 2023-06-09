$82.64+0.5589.01+0.97

Захарова: Россия ответит на передачу золота скифов Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение суда в Нидерландах передать золото скифов Украине не останется без ответа России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова: Россия ответит на передачу золота скифов Украине
© РИА Новости

«Вердикт Верховного суда Нидерландов создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны», – заявила она.

Захарова также считает, что это решение является ангажированным, а само золото скифов является частью культурного наследия Крыма.

«Историческая справедливость будет восстановлена», – добавила Захарова.

Ранее Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу крымских музеев и постановил передать скифское золото Украине.

26
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители