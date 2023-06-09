Захарова: Россия ответит на передачу золота скифов Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение суда в Нидерландах передать золото скифов Украине не останется без ответа России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вердикт Верховного суда Нидерландов создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны», – заявила она.
Захарова также считает, что это решение является ангажированным, а само золото скифов является частью культурного наследия Крыма.
«Историческая справедливость будет восстановлена», – добавила Захарова.
Ранее Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу крымских музеев и постановил передать скифское золото Украине.
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