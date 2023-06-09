Верховный суд Нидерландов решил судьбу золота скифов

Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу музеев Крыма и постановил передать скифское золото Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

Вердикт Верховного суда означает, что «спору положен конец», подчеркивается в сообщении, обжаловать его решение нельзя.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В конце октября 2021 года Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо передать Украине. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота.