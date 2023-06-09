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Верховный суд Нидерландов решил судьбу золота скифов

Верховный суд Нидерландов отклонил жалобу музеев Крыма и постановил передать скифское золото Украине. Об этом сообщается на сайте суда.

Верховный суд Нидерландов решил судьбу золота скифов
© globallookpress.com

Вердикт Верховного суда означает, что «спору положен конец», подчеркивается в сообщении, обжаловать его решение нельзя.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находятся в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В конце октября 2021 года Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов из крымских музеев необходимо передать Украине. В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота.

Крымские музеи оспорили вердикт апелляционного суда в Верховном суде Нидерландов.

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