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Захарова прокомментировала решение Румынии о сокращении российского дипломатического присутствия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу решения властей Румынии о сокращении дипломатического присутствия России на своей территории. Текст сообщения доступен на официальном сайте дипломатического ведомства.

Захарова отреагировала на решение Румынии сократить число дипломатов РФ
© ТАСС

По словам Захаровой, такая инициатива румынских властей была воспринята как «очередной враждебный выпад». Эти действия, считает официальный представитель МИД РФ, ведут к «деградации двусторонних отношений, которые стараниями Бухареста и без того доведены до плачевного состояния».

Румыния вышлет более 50 сотрудников российской дипмиссии

«Попытка прикрыть подобные действия лживыми обвинениями в адрес России из-за проводимой ею специальной военной операции является лицемерной, отражает аморальную поддержку Румынией нацистского режима в Киеве, способствует затягиванию конфликта на Украине, росту числа жертв и разрушений», – говорится в сообщении.

Захарова также добавила, что эта инициатива Румынии не останется без российского ответа. Конкретные меры МИД РФ будут озвучены отдельно.

Ранее стало известно, что Румыния вышлет более 50 сотрудников российской дипмиссии.

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