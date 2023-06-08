Захарова отреагировала на решение Румынии сократить число дипломатов РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу решения властей Румынии о сокращении дипломатического присутствия России на своей территории. Текст сообщения доступен на официальном сайте дипломатического ведомства.

По словам Захаровой, такая инициатива румынских властей была воспринята как «очередной враждебный выпад». Эти действия, считает официальный представитель МИД РФ, ведут к «деградации двусторонних отношений, которые стараниями Бухареста и без того доведены до плачевного состояния».

«Попытка прикрыть подобные действия лживыми обвинениями в адрес России из-за проводимой ею специальной военной операции является лицемерной, отражает аморальную поддержку Румынией нацистского режима в Киеве, способствует затягиванию конфликта на Украине, росту числа жертв и разрушений», – говорится в сообщении.

Захарова также добавила, что эта инициатива Румынии не останется без российского ответа. Конкретные меры МИД РФ будут озвучены отдельно.