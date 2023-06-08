Румыния вышлет более 50 сотрудников российской дипмиссии

Власти Румынии приняли решение о высылке 51 сотрудника российской дипмиссии в Бухаресте. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

В пресс-службе пояснили, что посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был проинформирован о решении властей республики о значительном сокращении персонала российской дипмиссии.

В частности, России придется сократить 21 дипломата и 30 работников технико-административного персонала.

После отъезда сокращенных сотрудников в Румынии останутся 40 человек - 11 дипломатов и 29 сотрудников.

На выполнение решения румынских властей отводится 30 дней, уточнили в пресс-службе.