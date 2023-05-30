Посол Финляндии в Москве вызван в российский МИД

МИД РФ вызвал посла Финляндии в Москве, чтобы сообщить ему о закрытии канцелярии посольства РФ в Лаппеенранте с 1 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипведомство.

С 1 июля 2023 года Россия закрывает канцелярию посольства в Лаппеенранта. Кроме того, послу была вручена нота в связи с отзывом со стороны России согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Как уточнили в дипломатическом ведомстве России, консульское присутствие Финляндии сокращается на территории РФ, потому что оно не соответствует сегодняшнему состоянию отношений между странами. Вину за это в МИД РФ возложили на Хельсинки.

«В этих условиях, включая введенный финскими властями запрет с осени 2022 года на въезд в страну по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления, российской стороной на данном этапе принято решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия, поскольку оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений. Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне», – сообщили в ведомстве.

В МИД РФ также добавили, что Финляндия больше не придерживается традиционной политики неучастия в военных союзах, а также присоединилась к блоку НАТО, который «не скрывает своей направленности против России».