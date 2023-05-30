В МИД РФ выступили с обвинением в адрес британских спецслужб

За поиском наемников для Киева в Сети стоят спецслужбы Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России, которое сослалось на публичную информацию.

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Указывается, что на стороне Украины воюет значительное число наемников со всего мира, для вербовки которых Запад использует самые различные площадки. Соответствующая работа ведется и в отношении граждан арабских стран. Проведение такой работы усугубляется существованием в некоторых из государств так называемых серых зон, не контролируемых властями, а также высокая активность террористических группировок, социально-экономических проблем.

По данным внешнеполитического ведомства, британская поисковая система по подбору вакансий Adzuna является частной, поэтому несет ответственность за все публикуемые на своей платформе материалы. При этом британские спецслужбы готовы оплачивать крупные гонорары за наем «солдат удачи» для Киева за счет собственных налогоплательщиков.

В министерстве напомнили о высказывании бывшего британского премьер-министра Элизабет Трасс в поддержку тех своих сограждан, которые соберутся воевать на Украину. В МИД подчеркнули, что любая вооруженная деятельность против военнослужащих России будет пресекаться, а группировки иностранных наемников — уничтожаться.