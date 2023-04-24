Лавров выступил с первыми заявлениями на заседании Совбеза ООН

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.

Об этом российский министр сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

«В отчаянной попытке утвердить своё господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации», — подчеркнул Лавров.

Дипломат напомнил о том, что Запад во главе с США применяет свои правила всегда, когда необходимо оправдать нелегитимные шаги против других государств.

В декабре Лавров заявил, что глобализация по-американски закончилась.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал западному меньшинству не говорить от имени всего человечества, вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.

Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, подчеркнул, что «никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», передает РИА «Новости».

Вести себя нужно прилично, посоветовал Лавров, призвав Запад уважать всех членов международного сообщества.

Министр заявил также, что США, отчаянно пытаясь утвердить свое господство через наказание непослушных, пошли на разрушение глобализации, которую годами провозглашали высшим благом для всего человечества.

Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад, продолжил глава российского внешнеполитического ведомства, задействуют свои «правила» всякий раз, когда нужно найти оправдание нелигитимным шагам в отношении тех, кто отказывается следовать корыстным интересам «золотого миллиарда» и выстраивает свою политику в соответствии с международным правом.

Лавров подчеркнул, что черные списки составляются по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Кроме того, Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ООН и ее устав представляют угрозу амбициям США. Об этом он заявил в ходе выступления в Совбезе ООН.

Он напомнил слова бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, который прямо заявил экс-президенту Джорджу Бушу-старшему, что "главная угроза НАТО — это ОБСЕ".

"Я бы от себя добавил, что в наши дни и ООН, и требования ее Устава тоже представляют угрозу глобальным амбициям Вашингтона", — сказал он.

Мир со времен холодной войны подошел, возможно, к еще более опасной черте, ситуация усугубляется отказом США и союзников от дипломатии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.

"Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть, еще более опасной черте, - сказал Лавров. - Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений "на поле боя".

Министр иностранных дел России заявил, что среди задач специальной военной операции находятся защита людей от истребления киевским режимом и устранение безопасности со стороны НАТО.

«Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности на наших границах», - заявил Лавров в ходе `ыступления в штаб-квартире ООН.

Он добавил, что также среди задач находится и защита людей, которые были лишены провозглашенных многосторонним конвенциями прав.

Кроме этого, по словам Лаврова, стоит принять во внимание, что киевский режим неоднократно делал публичные заявления с угрозами насилия и изгнания.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил, что посольство США в Москве заявило о готовности виз для российских журналистов, когда самолёт делегации уже взлетел.

«Хочу обратиться ко всем журналистам, которые сейчас освещают наше заседание. Ваших коллег из российских СМИ сюда не пустили. Посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им паспорта с визами в тот момент, когда наш самолёт взлетел, поэтому к вам огромная просьба компенсировать отсуствие российских журналистов, постарайтесь сделать свои репортажи такими, чтобы передать всемирной аудитории подлинную многосторонность суждений и оценок», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 24 и 25 апреля глава российского МИД будет председательствовать на заседаниях Совета безопасности, заседания будут посвящены темам защиты принципов устава ООН, а также ближневосточному урегулирования.

Кроме того, запланирована встреча Лаврова с генеральным секретарём организации Антониу Гутеррешем.

Почти 3 млн человек использовали сервис Flightradar для отслеживания самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который летел из Москвы в Нью-Йорк. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В своем канале в Telegram Захарова написала, что всего за рейсом следило около 3 млн пользователей. Она также добавила, что "одномоментно следило более 700 тысяч человек". По ее словам, это рекордные показатели.

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 24 апреля. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

«Точно известно о том, что Лавров в понедельник будет встречаться с Гутерришем, к которому накопилось немало вопросов и немало тем для обсуждения», — сказал он.

Ранее Небензя сообщал, что большая часть членов российской делегации во главе с министром иностранных дел получила визы США для участия в заседаниях Совбеза ООН в Нью-Йорке, которые запланированы на конец апреля. При этом журналисты РФ их до сих пор не получили.

Напомним, что в Совбезе ООН с апреля председательствует РФ.

США пренебрегли международным правом, не выдав визы журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк, заявили в российском постпредстве при ООН.

«Рассматриваем данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данный шаг снова показывает настоящее отношение властей США к свободе слова.

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в воскресенье не стал комментировать невыдачу США виз журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в штаб-квартиру ООН.

"Нет, не комментирую", - сказал ТАСС Хак, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее перед вылетом в Нью-Йорк Лавров заявил, что Россия "не забудет и не простит" невыдачу виз США российским журналистам. Как отметил глава МИД РФ, Соединенные Штаты струсили и совершили глупость, не выдав визы представителям российских СМИ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном во время своего визита в Нью-Йорк в конце апреля.

«Что касается предложения о встречи с Блинкеном в Нью-Йорке, ну, он (постпред России Василий Небензя. — RT) не просто же так, на ровном месте, это сказал. Его стали спрашивать, его «домогались»: «А вот будет Лавров с Блинкеном встречаться или не будет?» Ну, он и сказал, что если такая просьба поступит, мы её рассмотрим», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона никогда от серьёзных предложений о диалоге не отказывается.

Ранее Небензя не исключил встречу глав российского и американского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на полях ООН в случае поступления запроса от США.

Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН на нейтральную территорию. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Мы бы предпочли перенести штаб-квартиру ООН на более нейтральную точку, Женеву или Вену, но очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк", – заявил Ильичев.