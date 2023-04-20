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Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

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Глава МИД России Сергей Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 24 апреля. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости

«Точно известно о том, что Лавров в понедельник будет встречаться с Гутерришем, к которому накопилось немало вопросов и немало тем для обсуждения», — сказал он.

Ранее Небензя сообщал, что большая часть членов российской делегации во главе с министром иностранных дел получила визы США для участия в заседаниях Совбеза ООН в Нью-Йорке, которые запланированы на конец апреля. При этом журналисты РФ их до сих пор не получили.

Напомним, что в Совбезе ООН с апреля председательствует РФ.

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