Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов, ему было 56 лет. О смерти парламентария сообщил глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев.

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Он выразил искренние соболезнования родным и близким, отметив, что сегодня - тяжелый день. Смерть вырвала из рядов «Единой России» еще одного товарища.

«После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов - депутат Государственной Думы, бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики», - сказал Васильев.

Он добавил, что Узденов был волевым человеком и всегда приходил на помощь в беде. Он долго боролся с болезнью, но она, к сожалению, оказалась сильнее.

Джашарбек Узденов родился 25 января 1967 года. Депутатом Госдумы стал осенью 2021 года. Был членом думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.