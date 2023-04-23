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Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

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Скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов, ему было 56 лет. О смерти парламентария сообщил глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев.

Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов
© Госдума РФ

Он выразил искренние соболезнования родным и близким, отметив, что сегодня - тяжелый день. Смерть вырвала из рядов «Единой России» еще одного товарища.

«После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов - депутат Государственной Думы, бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики», - сказал Васильев.

Он добавил, что Узденов был волевым человеком и всегда приходил на помощь в беде. Он долго боролся с болезнью, но она, к сожалению, оказалась сильнее.

Джашарбек Узденов родился 25 января 1967 года. Депутатом Госдумы стал осенью 2021 года. Был членом думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Умер депутат Государственной думы Николай Борцов

Сегодня же стало известно о смерти депутата Госдумы Николая Борцова («Единая Россия»).

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