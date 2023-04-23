Умер депутат Государственной думы Николай Борцов

"В возрасте 77 лет скончался депутат Государственной думы, почетный гражданин Лебедянского района Николай Борцов. Николай Иванович очень много сделал для развития и родного района, и области в целом. <…> Детские площадки и скверы, оборудование для больниц и поликлиник, поддержка одаренных детей и многодетных семей, огромная помощь храмам и монастырям - далеко не полный список того, что делал Николай Иванович для своих земляков", - написал Артамонов.