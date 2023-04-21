Политолог высказался о перспективах Евросоюза до 2035 года

Будущее Европы будет зависеть от отношений с США, считает член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин. В беседе с «360» он отметил, что пока рано говорить о расширении ЕС к 2035 году и росте влияния на мировой арене. По словам политолога, во многом судьба Евросоюза зависит от желания развиваться самостоятельно и отказаться от влияния США.

Говорить о том, что в 2035 году Евросоюз станет мощной экономической силой, конкурирующей с другими ключевыми игроками на мировой арене, и при этом начнет расширяться за счет Грузии, Украины и Молдавии — нет никаких оснований, — заметил эксперт.

По словам политолога, на глобальной арене фокус внимания перемещается к тем политическим игрокам, которые раньше не были заметны. Самонкин пояснил, что Европа превращается в периферию. Евросоюз переживает глобальный кризис, вызванный пандемией и противостоянием с Россией.

Политолог добавил, что единства в рядах ЕС на данный момент нет, что лишний раз доказывают внутренние противоречия между странами. Вновь стать конкурентоспособной Европа сможет, выйдя из-под влияния Вашингтона и наладив отношения с Россией и Китаем, считает эксперт.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что Китай к 2035 году будет иметь порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок. В этой связи НАТО следует готовиться к «более опасному и конкурентному» миропорядку уже в ближайшем будущем.

Еврокомиссия до конца весны представит промежуточную оценку о выполнении Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Об этом сообщает «Новости – Грузия» со ссылкой на еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливера Вархея.

«Как и в случае всех стран, участвующих в политике расширения, темпы продвижения на пути к ЕС зависят от реализации ключевых реформ. Весной 2023 года Комиссия устно представит Совету обновленную информацию о выполнении Грузией 12 приоритетов», — говорится в его заявлении.

Оценка будет предоставлена после просьбы 20 общественных организаций Грузии сделать оценку публичной. Ранее планировалось, что предварительная оценка будет представлена в Брюсселе в закрытом формате.

Ранее депутат Европарламента Начо Санчес Амор заявил, что руководство Евросоюза поступило неверно, решив не давать Грузии статус кандидата на вступление в объединение наравне с Украиной и Молдавией в прошлом году.

24 марта глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страна поддержит Грузию на пути евроинтеграции.

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе исключил отказ от курса страны в Евросоюз.

Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой требует начать переговоры о присоединении Молдавии к Европейскому союзу до конца 2023 года. Об этом сообщил румынский депутат Европарламента Зигфрид Мурешан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Резолюция была принята подавляющим большинством голосов, 555 голосов за, 49 против и 26 воздержавшихся, что свидетельствует о том, что евроинтеграция Республики Молдова пользуется поддержкой депутатов Европарламента со всех уголков Европы и всех проевропейских политических групп» , — подчеркнул евродепутат.

Подчеркивается, что переговоры начнутся после выполнения Кишиневом девяти рекомендаций, изложенных Европейской комиссией.

Мурешан отметил, что «вступление в Европейский Союз — это то, чего хотят граждане Республики Молдова, и это то, ради чего власти Кишинева очень усердно работали в прошлом году».

Он добавил, что в резолюции содержится просьба европейским институтам увеличить финансовую помощь Молдавии «для проведения реформ, необходимых для европейской интеграции».

Ранее государственный секретарь МИД Молдавии Владимир Кук заявил, что страна выполнила около 80% условий, выдвинутых Европейской комиссией для переговоров о вступлении в Евросоюз.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без ускоренной процедуры вступления Молдавии в Евросоюз переговоры могут забуксовать.

Молдавский депутат от блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя заявил, что Молдавия под руководством Санду на 90% превратилась в колонию Запада.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Евросоюз по своей вине потерял Россию, теперь Москва рассматривает его в качестве недружественного объединения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию aif.ru, опубликованном во вторник на сайте российского дипведомства.

"Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны - члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", - отметил министр.

РФ будет принимать решения о будущем диалога с ЕС на основе национальных интересов, зафиксированных в новой концепции внешней политики, отметил Лавров.

Представителям элит из Германии и Франции, банкирам нужен «хаос», они заинтересованы в дестабилизации финансовой системы. На Западе может быть введена «либеральная диктатура». Такие прогнозы в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал Михаил Хазин.

«В мире либеральные элиты начали защищать своё желание рулить через дестабилизацию ситуации. То есть они начали взрывать Израиль, потому что в Израиле пришёл к власти консерватор Нетаньяху. Нетаньяху не является представителем западного глобального проекта, у него другие цели и задачи. По этой причине западный глобальный проект, который контролировал Израиль в рамках предыдущего правительства, будет драться как лев для того, чтобы убрать Нетаньяху.

Абсолютно аналогичная ситуация в Западной Европе. Её нужно «взрывать». Потому что другого способа удержать ситуацию под контролем у либеральных элит нет, естественным образом они теряют власть. Более того, она не просто будет утеряна, она скорей всего перейдёт под контроль других сил. Те люди, которые сегодня устраивают вот это безобразие в Западной Европе, — это люди, которые представляют действующие правящие элиты, банкиры.

Они осознали, что удержать ситуацию в рамках продолжения демократической картинки, даже символической демократии уже не получается. То есть они фактически хотят ввести на Западе прямую либеральную диктатуру.

Разумеется, при этом рухнет Евросоюз и много чего ещё, но им важно удержаться у власти в Германии, Франции и ещё ряде стран западной Европы. А элитам британским наоборот нужен хаос, им нужно разрушение. То есть, чтобы эти правящие элиты Германии и Франции были снесены. Поэтому я думаю, что в достаточно близком времени мусульмане-экстремисты скажут своё слово».

Политика Евросоюза побуждает все больше стран последовать примеру Великобритании и выйти из объединения. Об этом со ссылкой на данные сайта OddsChecker пишет американское издание Daily Express.

Утверждается, что наиболее вероятные кандидаты на выход из ЕС — Италия, Греция, Польша и Франция. В Италии, указывает издание, новый премьер-министр Джорджа Мелони ранее называла Брюссель враждебным.

В Греции же в настоящее время у власти находится либерально-консервативная «Новая демократия» — она обошла партию евроскептиков СИРИЗА на предыдущих выборах. Однако Грецию ждут новые выборы, и шансы у партии евроскептиков на победу есть — разрыв между ней и «Новой демократией» сократился с десяти до пяти процентов.

Указывается и на разногласия Польши и ЕС — действующий президент Анджей Дуда не согласен с Брюсселем относительно ограничений свободы слова и прав ЛГБТ.

Ранее французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что конфликт на Украине приближает возможный выход страны из ЕС из-за тотальной лжи Брюсселя. Филиппо призвал задуматься над тем, что украинский кризис помог разоблачить тотальную ложь слогана «Европа — это мир!».

Ни у одной страны Европейского союза (ЕС) не стоит вопрос о выходе из объединения, сообщил кандидат политических наук Станислав Бышок. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность выхода сразу нескольких государств из Евросоюза.

Ранее издание Daily Express сообщило, что политика Евросоюза побуждает все больше стран последовать примеру Великобритании и выйти из объединения. Утверждается, что наиболее вероятные кандидаты на выход из ЕС — Италия, Греция, Польша и Франция.

«Но мы должны понимать, что высокий процент недовольства Евросоюзом никаким образом не говорит о том, что кто-то из союза выйдет. После 2016 года, когда Великобритания провела референдум и были долгие годы болезненного выхода из Евросоюза, общим мнением являлось и является то, что сейчас страна чувствует себя хуже, чем когда она была внутри объединения», — сообщил Бышок.

Политолог рассказал, что сейчас все ключевые европейские правопопулисткие партии говорят о необходимости не выйти из Евросоюза, а несколько реформировать союз, чтобы он соответствовал, с их точки зрения, национальным интересам тех стран, которые туда входят.

«Сейчас ни у одной страны нет на повестке дня референдума о выходе из Европейского союза. Никто это не обсуждает. А вот сделать так, чтобы Евросоюз отвечал интересам той или иной конкретной страны — эти требования звучат постоянно со всех трибун и на всех площадках. Но эти требования существовали почти всегда», — заключил он.

В прошлом году отношения страны Европы и России сильно ухудшились. Теперь Россия берет курс на сотрудничество с государствами в другой части мира, а на налаживание отношений с Евросоюзом понадобится не один год. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

По словам собеседника «ВМ», у политиков Евросоюза всегда было ощущение, что Россия будет выполнять все их указания.

— Мы всегда демонстрировали четкую ориентацию во внешней политике на отношения с США и Евросоюзом. От этого у них возникло ощущение, что они нам могут диктовать свою волю. Слова о том, что Европа сбрасывает энергетическую зависимость от России, тому пример. То, что казалось взаимовыгодными отношениями, они расценивают как зависимость, — рассказал политолог.

По мнению Светова, за 2022 год ЕС стал неотличим от НАТО. Если раньше ЕС говорил о себе как об экономическом сообществе, а НАТО — как об оборонительной организации, то теперь отличить их сложно. В обеих организациях говорят только о перевооружении украинских военных и необходимости не дать России победить, подчеркнул эксперт.

Такая политика Евросоюза делает дальнейшее сотрудничество России и Европы бессмысленным, уверен Светов.

— В доктрине внешней политики России было движение к снятию визового режима с Евросоюзом. Теперь этого нет, как и некоторых других аспектов. Мы четко обозначили, что не считаем их настолько важными для России, как все время до этого, — заметил собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул, что для России гораздо более приоритетным регионом стала Азия. Страны в этой части мира либо нейтральные к РФ, либо практически дружественные. Атлантическая часть мира превратилась в недружественное объединение, отметил политолог.

Договариваться с Европой будет возможно тогда, когда американцы перестанут ее контролировать, заметил Светов.

— Давайте взглянем на историю Европы с 1945 года. С момента победы до Хельсинского соглашения прошло 30 лет, пока страны Европы не смогли о чем-то договориться. Но к участию в этих договоренностях пригласили США и Канаду. США использовали эти соглашения как возможность разрушить СССР. Больше мы на это не пойдем. И речь идет о том, что с Европой можно договариваться, когда она будет самостоятельна в своей политике, — уверен политолог.