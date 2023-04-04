Лавров заявил, что Евросоюз потерял Россию

Евросоюз по своей вине потерял Россию, теперь Москва рассматривает его в качестве недружественного объединения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью изданию aif.ru, опубликованном во вторник на сайте российского дипведомства.
"Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны - члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", - отметил министр.
РФ будет принимать решения о будущем диалога с ЕС на основе национальных интересов, зафиксированных в новой концепции внешней политики, отметил Лавров.