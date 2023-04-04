Лавров заявил, что Евросоюз потерял Россию

"Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны - члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", - отметил министр.