Британия запросила консульский доступ к Кара-Мурзе*

«Что касается демаршей, которые сегодня утром были проведены в Москве под предводительством британской дипмиссии, а также демарша по линии МИД Великобритании, то мы рассматриваем их как грубое вмешательство во внутренние дела России, в принятое судом решение, а также как попытку повлиять на юридический процесс», – заявил он.