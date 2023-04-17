Британия запросила консульский доступ к Кара-Мурзе*

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что МИД Соединённого королевства потребовал консульский доступ к осуждённому в России публицисту Владимиру Кара-Мурзе (*внесён в реестр иностранных агентов Минюстом России). Об этом сообщает ТАСС.
По словам Келина, Лондон выразил глубокое возмущение ситуацией с Кара-Мурзой, а также заявил о том, что Россия нарушает фундаментальные права человека – право на свободу выражения и право на честный суд. Кроме того, Великобритания призвала Россию соблюдать международные обязательства, среди которых есть право осуждённого на медицинское обслуживание.
«Британцы попросили консульский доступ с тем, чтобы осмотреть его с точки зрения здоровья», – уточнил дипломат.
Келин назвал реакцию Лондона «грубым вмешательством в дела России».
«Что касается демаршей, которые сегодня утром были проведены в Москве под предводительством британской дипмиссии, а также демарша по линии МИД Великобритании, то мы рассматриваем их как грубое вмешательство во внутренние дела России, в принятое судом решение, а также как попытку повлиять на юридический процесс», – заявил он.
Ранее Мосгорсуд признал общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу виновным в госизмене, распространении ложной информации о ВС РФ и руководстве нежелательной организацией. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.