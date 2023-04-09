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Песков оценил реакцию Запада на планы разместить ядерное оружие в Белоруссии

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Запад истерично реагирует на планы РФ создать хранилища для ядерного оружия в Белоруссии, но забывает о ядерном оружии США в Европе. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков оценил реакцию Запада на планы разместить ядерное оружие в Белоруссии
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Он отметил, что коллективный Запад не вспоминает об американском ядерном оружии, хранящемся в ФРГ, Бельгии, Голландии, Италии и Турции. При этом, когда Россия объявила о строительстве в Белоруссии хранилищ для тактического ядерного оружия, в Европе началась истерика.

«Они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству», – отметил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Сами вооружения белорусам передаваться не будут. Строительство хранилищ завершится 1 июля и станет ответом на расширение НАТО у границ России.

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