Песков оценил реакцию Запада на планы разместить ядерное оружие в Белоруссии
Запад истерично реагирует на планы РФ создать хранилища для ядерного оружия в Белоруссии, но забывает о ядерном оружии США в Европе. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что коллективный Запад не вспоминает об американском ядерном оружии, хранящемся в ФРГ, Бельгии, Голландии, Италии и Турции. При этом, когда Россия объявила о строительстве в Белоруссии хранилищ для тактического ядерного оружия, в Европе началась истерика.
«Они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству», – отметил Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Сами вооружения белорусам передаваться не будут. Строительство хранилищ завершится 1 июля и станет ответом на расширение НАТО у границ России.