Песков оценил реакцию Запада на планы разместить ядерное оружие в Белоруссии

Запад истерично реагирует на планы РФ создать хранилища для ядерного оружия в Белоруссии, но забывает о ядерном оружии США в Европе. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он отметил, что коллективный Запад не вспоминает об американском ядерном оружии, хранящемся в ФРГ, Бельгии, Голландии, Италии и Турции. При этом, когда Россия объявила о строительстве в Белоруссии хранилищ для тактического ядерного оружия, в Европе началась истерика.

«Они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству», – отметил Песков.